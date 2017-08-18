Принять до 1 октября меры по реконструкции дороги на Ольхоне поручил президент России

Источник: Байкал Инфо
18/08/2017 - 16:40

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ заняться восстановлением дороги на острове Ольхон. Этот пункт есть в перечне поручений главы государства, данных по итогам совещания по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, состоявшегося 4 августа 2017 года в Бурятии. О проделанной работе Путин просит отчитаться до 1 октября нынешнего года.

Напомним, об асфальтировании гравийной дороги жители байкальского острова попросили у Путина во время прямой линии. Правительство Иркутской области оценивает строительство дороги в 2 млрд рублей. На последней встрече губернатора Сергея Левченко и Владимира Путина последний пообещал поддержку из федерального бюджета, кроме того, скорее всего, предстоит изменить федеральное природоохранное законодательство.

Фото "Байкал Инфо"

 

Метки: Общество, Власть, Левченко Сергей, Путин Владимир, Байкал, Дороги, Ольхонский район
Также в рубриках: 
Водоохранную зону Байкала предлагается уменьшить почти в 10 раз
Владимир Путин поручил заасфальтировать дорогу на Ольхоне
Депутат Госдумы Сергей Тен рассчитал стоимость дороги на острове Ольхон
Проверить незаконную и вредную деятельность на Байкале поручил прокуратуре Путин
Федеральные законы не дают строить дороги на Ольхоне – минприроды Приангарья
Исключить из фида:  0
Загрузка...