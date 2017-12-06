Принят бюджет Иркутской области на 2018-2020 годы

Бюджет Иркутской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов приняли в окончательном чтении на сессии Законодательного собрания 6 декабря 2017 года. На следующий год доходы утверждены в размере 126,8 млрд рублей, расходы – 133,6 млрд рублей, дефицит – 6,9 млрд рублей. На 2019 год доходы составят 126,3 млрд рублей, а расходы – 133,2 млрд рублей, в 2020 году доходов будет 129,3 млрд рублей, а расходов – 135,7 млрд рублей.

В целом бюджет-2018 будет построен по программному принципу, то есть 99% расходов пройдут через государственные программы, которых всего 19, что на две программы больше, чем в нынешнем году. Новыми станут программы «Формирование комфортной городской среды» и «Развитие управления имущественным комплексом и земельными ресурсами».

Приоритетными направлениями станут следующие: индексация на 4% зарплаты бюджетников, которых не затронули майские указы президента, индексация на 4% выплат ветеранам труда, труженикам тыла и некоторым другим социальным группам, доведение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Кроме того, более 12 млрд рублей направят на капремонт, реконструкцию и строительство учреждений социальной сферы, 7,1 млрд рублей – в дорожный фонд Иркутской области, 6,1 млрд – на нецелевую поддержку городов и районов, 650 млн рублей – на проект «Народные инициативы», что на 150 млн рублей больше, чем сейчас.

Вместе с законом о бюджете принято постановление Законодательного собрание, в который вошли все предложения депутатов по объектам и направлениям работы, которые не вошли в бюджет-2018, однако они являются приоритетными при внесение поправок в марте следующего года.