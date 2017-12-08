Пригородные поезда ВСЖД перейдут на новое расписание с 10 декабря

С 10 декабря 2017 года на Восточно-Сибирской железной дороге вводится новый график движения пригородных поездов, который будет действовать в течение года. ВСЖД просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Подробная информация размещена на сайте АО «Байкальская пригородная пассажирская компания».