Пригородные поезда ВСЖД перейдут на новое расписание с 10 декабря
Байкал Инфо , 08/12/2017 - 16:21 , Транспорт , Байкальская пригородная пассажирская компания , #Иркутская область
С 10 декабря 2017 года на Восточно-Сибирской железной дороге вводится новый график движения пригородных поездов, который будет действовать в течение года. ВСЖД просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Подробная информация размещена на сайте АО «Байкальская пригородная пассажирская компания».
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