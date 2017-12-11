Прием граждан пройдет 12 декабря в отделении ПФР по Иркутской области

Общероссийский день приема граждан пройдет 12 декабря 2017 года с 12:00 до 20:00 в отделении Пенсионного фонда России по Иркутской области. Как 11 декабря сообщила пресс-служба учреждения, специалисты ответят на все вопросы, входящие в компетенцию фонда, а если возникнет необходимость, заявителю организуют телефонный звонок уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленного вопроса.

Чтобы принять участие в приеме, необходимо обратиться либо в отделение Пенсионного фонда России по Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92 (каб. 103), либо в любое территориальное управление ПФР на территории Иркутска и области. Гражданам, обратившимся на прием, необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

Если из-за разницы в часовых поясах не будет возможности позвонить по вопросу заявителя к уполномоченным лицам, то в течение семи рабочих дней после приема граждан заявителю обеспечат повторный звонок уполномоченным. О времени, дате и месте проведения приема заявителям сообщат в течение трех рабочих дней после приема граждан.

Фото из группы отделения ПФР по Иркутской области в Фейсбуке.