Причины гибели нерп на Байкале ищет служба ветеринарии Иркутской области

Причины гибели нескольких нерп в акватории озера Байкал установит служба ветеринарии Иркутской области. Как 30 октября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, представители службы совместно со специалистами ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» обследовали прибрежную полосу озера от порта Байкал до поселка Култук общей протяженностью 77 км, где были обнаружены погибшие нерпы.

Чтобы установить причины гибели, патологические материалы доставили в Иркутск и передали для проведения лабораторных исследований в ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» и ФКУЗ НИИ «Противочумный институт Сибири и Дальнего Востока». Служба ветеринарии направила письма с информацией по фактам гибели животных в управление Росприроднадзора и Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства.

Фото с сайта правительства Иркутской области.