Причины гибели 141 нерпы в Байкале пока не найдены

Причины массовой гибели 141 нерпы в Байкале пока не установлена. Об этом шла речь на совещании в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, сообщает 3 ноября 2017 года пресс-служба регионального правительства. Пока лабораторные исследования проб, взятых на побережье, куда штормом выбросило туши погибших животных, не дали ответа на вопрос о причинах гибели. Известно только, что явных патологий, опасных вирусных заболеваний и наличия паразитов не выявлено. Для определения возможности гибели в результате интоксикации планируется провести молекулярные исследования. Все найденные туши принадлежат взрослым и упитанным животным, 80% из них – беременные самки. Всего исследована 31 проба, взятая как на южном побережье Байкала в Иркутской области, так и в Кабанском районе Бурятии. Туши нерп стали находить, начиная с 29 октября.

На совещании принято несколько координационных решений. Учёт всех возможных фактов обнаружения мертвых нерп будет вести территориальный отдел Росрыболовства. Службе ветеринарии Иркутской области поручено направить требования Восточно-Сибирской железной дороге, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и руководству Слюдянского района о проведении утилизации туш погибшей нерпы. Территориальным подразделениям федеральных структур, задействованным в работе комиссии, рекомендовано скоординировать свои действия с коллегами из Бурятии, чтобы иметь общую картину происходящего. Решено в местах гибели животных выловить партии голомянки и байкальского бычка, чтобы провести исследования этой рыбы, которая является основным видом питания нерпы.

По словам заместителя министра Нины Абариновой, по получении всех результатов лабораторных экспертиз паталогического материала и проб воды правительство подготовит письма в Минприроды и Минсельхоз России с предложением предусмотреть в 2018 году финансовые средства на проведение масштабных научных исследований всей акватории Байкала и проведение работ по учету популяции нерпы. По данным 2015 года, нерп 128,7 тыс.

Фото "Байкал Инфо"