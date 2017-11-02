Причиной смерти врача-акушера в Ангарске стал острый коронарный синдром

Причиной смерти акушера-гинеколога Ангарского перинатального центра, которая скончалась 27 октября 2017 года, стал острый коронарный синдром. Об этом 31 октября сообщила «Российская газета» со ссылкой на слова главного акушера-гинеколога Иркутской области Натальи Протопоповой. «Стала известна причина смерти Оксаны Кивлевой – острый коронарный синдром. Работа в родовом отделении – это всегда экстрим, всегда колоссальные нагрузки – как эмоциональные, так и физические. Получается, выгорел человек. Опытная, грамотная и по-человечески отзывчивая, приветливая. И коллеги, и пациентки ее любили. Искренне жаль», – сообщила специалист.

Напомним, ранее администрация учреждения сообщала на сайте следующее: «…25 октября Оксана Вениаминовна пришла на дежурство в ОГАУЗ «АПЦ» к 16:00. 26 октября Оксана Вениаминовна сделала в послеродовом отделении обход, и в 15:00 26 октября ушла домой. Ее тело без признаков жизни было обнаружено ее ближайшими родственниками утром 27 октября у неё дома». Из этого сообщение следует, что смена длилась 23 часа. Впрочем, потом сообщение было удалено с сайта. СУ СКР по Иркутской области начал проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).

Фото из архива "Байкал Инфо".