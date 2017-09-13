Прибыль крупных и средних предприятия Иркутской области в 20 больше убытков

В январе-июле 2017 года рентабельные крупные и средние предприятия Иркутской области (без банков, бюджетных и страховых организаций) получили 127,4 млрд рублей прибыли, а не сумевшие свести концы с концами допустили убыток на общую сумму 6,4 млрд рублей. Прибыль больше убытков в 20 раз. Об этом 13 сентября сообщает Иркутсктстат.

В Сибирском федеральном округе более благоприятное соотношение основных финансовых показателей зафиксировано в Тыве, где прибыль одних предприятий превышает убытки других в 29 раз. В Кемеровской области – в 11 раз, в других регионах Сибирского федерального округа – в 3-9 раз. Только в Республике Алтай доминируют убытки, отчего сальдированный финансовый результат имеет отрицательное значение (-206,6 млн рублей).

В Иркутской области убыточными были 30% компаний. В сравнении с другими сибирскими регионами это относительно немного, меньше только в Омской области и Республике Алтай (29%), больше всего таких предприятий в Забайкальском крае (46%).

На 1 июля кредиторская задолженность предприятий Приангарья превысила 203 млрд рублей, дебиторская – 243 млрд, из них 5-7% составляет просроченный долг. В отдельных регионах не оплачено в срок 13% долгов и более (в Тыве – 42-43%). Проблема неплатежей существует повсеместно. Не всегда есть возможность своевременно заплатить налоги, внести все платежи, рассчитаться с поставщиками. Прибыль может оказаться недостаточной. В Республике Алтай всей прибылью, полученной за полгода, можно оплатить лишь 4% кредиторской задолженности, в Новосибирской области – 9%, Забайкальском крае – 13%, в Иркутской области – 63%. Ситуацию могла бы смягчить финансовая ответственность дебиторов, ведь дебиторская задолженность порою превышает кредиторскую. Кроме Иркутской области, такое превышение сложилось еще в трех сибирских территориях (Забайкальский край, Кемеровская область, Хакасия).

Рейтинг регионов по относительным финансовым показателям даёт пёструю картину. По показателям негативного характера (например, доля убыточных предприятий) рейтинговый отсчет начинается с минимального значения. Таким образом, первое место всегда престижно. Многие регионы, преуспевая в чем-то, отстают в другом. Например, Тыва, имея лучшее соотношение прибыли с суммой убытков и кредиторской задолженности, располагается в конце рейтинга по удельному весу убыточных предприятий и доле просроченных долгов. Кемеровская область по прибыли занимает третье место, а по другим направлениям находится в хвосте (10-11 место). Республика Алтай, наоборот, по прибыли замыкает рейтинг, но по двум показателям является призёром.

Можно считать стабильной ситуацию в Иркутской области: 4 из 5 показателей обеспечивают ей 2-3 место из 12 сибирских регионов, и только по доле просроченной кредиторской задолженности в её общем объёме – 6 место. Относительное постоянство характерно также для Томской области (4-6 место), Хакасии (5-9-е). Негативный характер имеет рейтинг Забайкальского края (8-12 место), близка к этому Бурятия (7-10-е).