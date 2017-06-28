Приангарье просит у Минстроя РФ поддержки для переселении жителей зоны БАМа в другие территории

О содействии в части изменений в Жилищный кодекс РФ попросил заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса на видеоселекторном совещании с регионами, где действуют программы расселения аварийного жилого фонда. Как сообщает 28 июня 2017 года пресс-служба правительства области, Руслан Болотов напомнил, что по областной программе в Приангарье расселяют указанное жилье в районах Крайнего Севера - на депрессивных территориях в зоне БАМа. «По Жилищному кодексу мы должны вести расселение в рамках той территории, где выявлен аварийных фонд. Считаем это нецелесообразным, так как у территории нет перспектив развития», - подчеркнул зампред. Андрей Чибис ответил, что в этом вопросе региону будет оказано содействие, так как Минстрой РФ полностью поддерживает позицию областного правительства.

В ходе видеоселекторного совещания Руслан Болотов также рассказал, что в Иркутской области возбуждены уголовные дела в отношении подрядчика, который возводит жилье в Братске в рамках программы расселения аварийного жилого фонда. По его словам, компания «СтройСпецГруп» возводит 15 блок-секций, темпы строительства ниже остальных организаций – на данный момент по всем объектам работы выполнены примерно на четверть, тогда как финансирование работ подрядчик получил уже в районе 90%.

«У вас гигантский объем аварийного жилья, значительный объем которого расселяется без финансирования из федерального центра. Братск – это болевая точка в этом смысле. 1 сентября никто не отменял, но если есть форс-мажор и реальная ситуация, мы готовы убедить правительство РФ дать некоторое время, чтобы переселить людей в качественное жилье», - сказал Андрей Чибис. Он добавил, что «нужно внимательно смотреть за законностью действий должностных лиц как заказчика» из-за авансирования строительства объектов при низкой готовности.

Руслан Болотов сообщил, что в Братске для ускорения темпов строительства при непосредственном участии правительства Иркутской области задействованы все механизмы – как организационно-производственные, так и финансовые. «Будем стремиться к тому, чтобы к сентябрю по максимуму работы выполнить, но понимаем, что в Братске по данной организации имеем серьезные риски. Кроме того, проблемным остается поселок Магистральный – там сейчас совместно с прокуратурой отрабатываются возможные пути выхода из сложившейся ситуации, позволяющие достроить те дома, по которым первоначальный подрядчик не исполнил свои обязательства», - сообщил зампред правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области.