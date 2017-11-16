При поддержке РСХБ завершено строительство крупного тепличного комплекса в Чеченской республике

При финансовой поддержке Россельхозбанка в г. Грозный Чеченской республики введён в эксплуатацию высокотехнологичный тепличный комплекс ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» площадью 9 га для круглогодичного выращивания овощей и зеленных культур. Об этом 16 ноября 2017 года сообщает пресс-служба банка.

Проект, который является одним из крупнейших в регионе, предусматривает ежегодное выращивание свыше 7000 тонн овощей с применением автоматизированных систем и 100% досветки. Для строительства комплекса РСХБ открыл кредитную линию на сумму 1,75 млрд рублей. Первая продукция предприятия поступила в продажу в конце октября текущего года.

Россельхозбанк выделяет значительные объёмы кредитных средств на финансирование проектов по выращиванию овощей в закрытом грунте – данное направление сельхозпроизводства является одним из приоритетных в развитии отечественного сельского хозяйства.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.