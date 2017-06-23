При добыче пушнины в Приангарье должны учитываться интересы коренных народов

Объемы добычи пушнины должны учитывать интересы коренных малочисленных народов Сибири. Как 22 июня 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, об этом заявил заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов во время международной конференции «Пушной промысел в XXI веке. Россия и мир».

«Добыча шкурок соболя и других ценных пушных зверей всегда являлась для населения таежных районов Сибири одним из основных источников существования. А в таком районе Иркутской области, как Катангский район – это единственный источник существования для многих его жителей, особенно из числа коренных народов. В этих районах добывается и основная часть соболиных шкурок, поэтому очень важно найти пути правильного, социально-справедливого закрепления охотугодий и распределения лимита добычи соболя, для того чтобы, с одной стороны, не допустить перепромысла его популяции, а с другой – снять социальную напряженность среди населения. При этом надо четко определить круг лиц соответствующих данной категории граждfн», – сказал Виктор Кондрашов.

«Иркутская область давно славится пушным промыслом, многие годы проходят поставки, качество великолепное. И мы, и зарубежные брокеры ценим вашу продукцию. У нас отрасль не такая большая и нам всем надо держаться вместе и не допускать внутренней конкуренции. Конкурировать мы можем только с зарубежными производителями и поставщиками», – сказал президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов.

Объектами охотничьего промысла в Иркутской области являются 35 видов животных. По добыче пушнины регион занимает четвертое место в России после Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края. В марте текущего года в Иркутске прошел первый Байкальский международный пушной аукцион, на котором была представлена коллекция из 50 тысяч шкурок соболя высшего качества из Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Камчатского и Красноярского краев, Амурской области и других регионов Сибири и Дальнего Востока. Участие в торгах приняли покупатели пушнины из США, Греции, Италии, Нидерландов, Китая и России.

«Соболь – уникальный ресурс, основные мощные репродуктивные центры находятся в двух округах: Сибирском и Дальневосточном. Поэтому нам важна позиция регионов для того, чтобы формировать позицию министерства природных ресурсов в отношении этого ресурса», – отметил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды России Андрей Филатов.

Как сообщил начальник управления по государственному охотничьему надзору и контролю Иркутской области Андрей Кузнецов, на законодательном уровне необходимо рассмотреть возможность введения лицензирования на заготовку, переработку и реализацию не выделанных шкурок диких пушных зверей как на вид деятельности. Это позволит определить количество организаций, занимающихся заготовкой, переработкой и реализацией пушнины, и полноценно контролировать их деятельностью.

В рамках конференции обсудили также вопросы сохранения популяции соболя и других видов пушных зверей в заповедниках России, государственного мониторинга популяций охотничьих животных, регулирования оборота продукции охоты в России, подготовки кадров в сфере охотничьего хозяйства.

Также состоится подписание Соглашения о сотрудничестве между Пушным институтом Канады и ФГБУ «Центрохотконтроль».

Фото с сайта правительства Иркутской области.