Премию в 100 тыс. рублей получила лучшая выпускница Саянска

С 2017 года лучшему выпускнику Саянска по инициативе мэра города Олега Боровского вручается премия в 100 тыс. рублей. Средства выделяет Саянский благотворительный фонд «Забота» (фонд мэра). Как сообщает 30 июня пресс-служба городской администрации, обладателя премии определяют по успехам в общественной жизни школы и города и учёбе – учитываются баллы, полученные при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по трём предметам, по которым ребята получили высший балл по городу. В 2017 году премии удостоена выпускница местной гимназии Мария Тестерева. Она также награждена региональным почетным знаком «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении», медалью «За особые успехи в учении» и аттестатом особого образца.

За прошедший учебный год Мария Тестерева стала победителем школьного этапа олимпиады по математике, физике, русскому, экологии, призером муниципального этапа по русскому и экологии, обладателем памятного знака семьи В.А.Надькина в номинации «Интеллект-2017». Выпускница – обладательница золотого значка ГТО. Кроме того, она – участник всероссийской акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», призер и победитель городских конкурсов бук-трейлеров «Книга в кадре» 2015 и 2016 годов, призер городского интеллектуального конкурса «Самый умный».

Фото с сайта администрации Саянска.