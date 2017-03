Премиальные наборы подарил Ростелеком в Сибири фанатам игр от Wargaming

Участники программы «Бонус» от Ростелеком в Сибири активировали 6275 пригласительных кодов для игр Wargaming. Как сообщает 30 марта 2017 года пресс-служба компании, благодаря кодам новые игроки получили премиальные наборы для игр World of Tanks и World of WarShips. В наборе командира для World of Warships – американский крейсер 5 уровня Marblehead и семь дней доступа к премиум-аккаунту. В наборе танкиста для World of Tanks (PC) – премиальный танк 5 уровня Черчилль III, семь дней доступа к премиум аккаунту, большая аптечка и ремкомплект, а также автоматический огнетушитель.

Наиболее популярными интерактивные подарки стали в Республике Бурятия и Забайкальском крае. Здесь инвайт-кодами воспользовалось 4638 человек, из них 4478 абонентов приобрели «Набор танкиста» и 160 пользователей получили набор капитана. Специальное предложение было также популярным у абонентов Красноярского и Новосибирского филиалов.

Напомним, в рамках развития собственной федеральной программы лояльности «Бонус» для частных клиентов компания создала и внедрила новый вид подарков. Абонент имеет уникальную возможность обменять бонусы на пригласительный код, который необходимо активировать в момент регистрации в игре. Пригласительные коды доступны пользователем в едином личном кабинете (ЕЛК).

«Одним из наиболее привлекательных и быстрорастущих рынков являются онлайн-игры – ими увлекаются более трети россиян. Понимая это, мы запустили год назад тариф «Игровой» для поклонников World of Tanks, которые получили эксклюзивные игровые преимущества, – комментирует заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Александр Бойкиня. – Среди наших абонентов-геймеров больше всего любителей именно танков. В рамках программы лояльности «Бонус» набором для World of Tanks воспользовалось 5948 пользователей, при этом набором капитана World of Warships только 327 клиентов».

Для получения пригласительного кода необходимо зайти в ЕЛК – lk.rt.ru – и обменять свои бонусы на пригласительный код. Для этого потребуется не более 600 бонусов, поэтому воспользоваться предложением сможет даже новый участник программы: при подключении к программе лояльности начисляется 500 приветственных бонусов, дополнительные 100 можно получить при заполнении своего профиля. Далее пригласительный код придет на электронную почту абонента, указанную в профиле ЕЛК.

Дополнительную информацию об участии в программе «Бонус» можно получить в Едином личном кабинете, по бесплатному номеру 8-800-100-0-800 или в центрах продаж и обслуживания Ростелекома.