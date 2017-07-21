Прекратить междоусобные войны призвал власти Иркутской области и мэров Сергей Брилка

Не вступать в политические баталии и не дестабилизировать ситуацию в Иркутской области призвал спикер Законодательного собрания Сергей Брилка мэров городов и районов и членов правительства региона в ответ на открытое письмо в свой адрес Ассоциации муниципальных образований Приангарья, распространённое 21 июля 2017 года. «Нам всем отвечать перед людьми, которые ждут не междоусобных войн, а новых школ и больниц», - сказал спикер.

В открытом письме, которое подписало руководство АМО, мэры просят Сергея Брилку «взять под личный контроль вопросы взаимодействия Ассоциации со всеми органами власти Иркутской области». Они сообщают, что руководитель аппарата губернатора Дмитрий Чернышов нажимает на отдельных мэров, чтобы те инициировали проведение внеочередного собрания ассоциации для смены его руководства.

Вот как прокомментировал Сергей Брилка: «Все мэры и главы поселений, входящие в ассоциацию, проходят процедуру выборов – по той или иной системе. Считаю, что мы должны уважать результаты этого волеизъявления избирателей и выстраивать конструктивную работу с теми, кто стал победителем выборов. По итогу у нас общий контролер – жители области, и оценку нашей работе тоже дает население. Такого принципа мы придерживаемся внутри Законодательного собрания, исходя из него также работаем и со всеми мэрами муниципальных образований и главами поселений.

Действительно, у нас сложился диалог с членами и руководством Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. Думаю, в том числе и потому, что в деятельность самой ассоциации, работу которой мы считаем эффективной, депутатский корпус не вмешивается, в то же время мы прислушиваемся ко всем поступающим предложениям для быстрого решения тех или иных проблемных вопросов, учитывая, что именно мэры и главы поселений находятся на первой линии взаимодействия с жителями территорий.

Информация, изложенная в открытом письме Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, вызывает серьёзную обеспокоенность. Сейчас очень ответственное время – второе полугодие, в городах и районах должны идти работы по воплощению в жизнь всех тех планов, которые предусмотрены областным бюджетом 2017 года. Напомню, как не раз отмечалось на разных уровнях власти, бюджет этого года – беспрецедентный по объемам финансирования объектов социальной сферы. И для достижения эффективного результата сейчас как никогда важно объединить усилия, а не вступать в политические баталии с целью дестабилизировать ситуацию. Нам всем отвечать перед людьми, которые ждут не междоусобных войн, а новых школ и больниц».