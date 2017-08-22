Представитель Иркутской области осенью начнёт работать в Пекине

Встречу с делегацией Комитета развития и реформ Пекина Китая провёл 22 августа 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщает пресс-служба регионального правительства. По словам губернатора, осенью в Пекине начнет работу представитель Иркутской области, одна из основных его задач – расширение сфер сотрудничества между регионом и КНР.

В регионе созданы благоприятные условия для реализации совместных проектов с иностранными инвесторами. Есть перспективные площадки - территория опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское», особая экономическая зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», где предоставляются земельные участки и льготные условия по налогообложению. Одобрено создание ТОСЭР в Саянске.

При правительстве созданы структуры, которые занимаются вопросами привлечения инвестиций в регион, такие, как АО «Корпорация развития Иркутской области», АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области». «Область и Китайская Народная Республика являются давними стратегическими партнерами. Мы имеем богатый многолетний опыт сотрудничества, проверенный временем. У нас есть все предпосылки для того, чтобы выйти на новый взаимовыгодный уровень сотрудничества», - сказал губернатор.

В октябре 2016 года на 8-ой ярмарке зарубежных инвестиций в Пекине Сергей Левченко встречался с руководителем Комитета развития и реформ Пекина господином Лу Янь. В ходе встречи обсуждались вопросы привлечения китайских инвестиций в туристическую отрасль на территории региона, в частности, в строительство современных туристических комплексов, модернизацию аэропорта. Госпожа Янь Инь выразила готовность к активному взаимодействию с представителем Иркутской области в Пекине. Она отметила, что инвестиционные проекты будут представлены вниманию китайских бизнесменов.

Отдельно Сергей Левченко остановился на вопросе строительства нового аэропорта в Иркутске. Объект планируется строить на условиях государственно-частного партнерства, и с российской стороны уже есть компании, желающие участвовать в проекте. Губернатор отметил, что к участию в реализации проекта приглашаются и иностранные компании.

На протяжении ряда лет КНР входит в пятёрку ведущих торговых партнеров Иркутской области. За 6 месяцев 2017 года внешнеторговый товарооборот Иркутской области с Китаем составил 1 979,1 млн долл. США, увеличившись на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.