Председателем Общественной палаты Иркутска избран Юрий Коренев

Источник: Байкал Инфо
06/03/2017 - 10:00

Председателем Общественной палаты Иркутска пятого созыва избран  Юрий Коренев. Как сообщает 3 марта 2017 года пресс-служба мэрии, такое решение принято по итогам открытого голосования на заседании палаты. Единогласным решением на должность заместителей назначены заслуженный архитектор России, кандидат архитектуры, доктор исторических наук, профессор Марк Меерович и директор некоммерческого партнерства «Ассоциация ветеранов органов государственной безопасности» Валерий Донской.

«Общественная палата – это эффективный инструмент взаимодействия между властью и горожанами. У нас есть хорошие совместные наработки, инициативы, понимание того, куда мы движемся и что бы хотели реализовать, - подчеркнул мэр Иркутска Дмитрий Бердников. –  Уверен, что совместная работа с избранным составом продолжится в конструктивном ключе».

Напомним, на заседании общественной палаты в феврале предыдущий председатель Сергей Шишкин сложил полномочия.

На заседании общественной палаты в марте также была поддержана инициатива Юрия Коренева по благоустройству сквера верхней площадки Иерусалимской лестницы. На заседании обсудили проект комплексной застройки в исторической части города «Иркутские кварталы». Директор АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков рассказал, что в 2016 году проведена большая подготовительная работа, в том числе, с собственниками и инвесторами, подготовлена необходимая документация. Представители Общественной палаты приняли решение о необходимости контроля над реализацией проекта  со стороны общественности и контролирующих ведомств.

Фото с сайта.

Метки: Политика, Администрация города Иркутска, Коренев Юрий, Отставки и назначения, Иркутск
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