Председателем межконфессионального совета Иркутской области стал Сергей Брилка

Председателем координационного межконфессионального совета Иркутской области избран спикер Законодательного собрания региона Сергей Брилка. Как 28 декабря 2016 года сообщила пресс-служба областного парламента, такое решение принято на организационном заседании координационного межконфессионального совета при ЗС, участие в котором приняли руководители централизованных религиозных объединений Иркутской области.

«Нам предстоит большая совместная работа, и, уверен, вместе мы сможем внести существенный вклад в решение актуальных проблем нашего гражданского общества», – отметил Сергей Брилка. Он напомнил, что в ходе последней декабрьской сессии областного парламента депутаты приняли постановление «Об утверждении положения о координационном межконфессиональном совете при Законодательном собрании Иркутской области», которым были определены задачи, функции, права совета, а также отрегулированы вопросы организации его деятельности.

В ходе заседания был также избран состав межконфессионального совета и утвержден план работы на 2017 год. Участники заседания приняли решение утвердить совет в составе десяти человек. Так, в состав совета были включены восемь представителей религиозных объединений региона: главный раввин Иркутска и Иркутской области Арон Вагнер, протоиерей, настоятель Храма Святой Троицы в Ангарске Владимир Килин, старший пресвитер централизованной религиозной организации «Объединение церквей евангельских христиан баптистов Иркутской области» Александр Литвинов, настоятель Евангелическо-лютеранского прихода Святой Марии Иркутска Альберт Мазуренко, председатель правления регионального объединения церквей христиан веры евангельской в регионе Дмитрий Маслак, руководитель централизованной организации мусульман «Байкальский муфтият» Фарит Мингалеев, генеральный викарий епархии Святого Иосифа Римско-католической церкви Отец Владимир и шэрээтэ лама (настоятель) Усть-Ордынского дацана Зоригто Батуев. В состав совета вошел и руководитель аппарата Законодательного Собрания Дмитрий Авдеев.

В план работы совета на следующий год члены межконфессионального совета включили вопросы, касающиеся деятельности религиозных объединений, сохранения и развития национальных языков, культуры и этнических традиций, развития гражданских инициатив, взаимодействия с органами местного самоуправления, деятельности национальных культурных автономий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и предупреждению межнациональных конфликтов, профилактики экстремизма, миграционной ситуации, профилактики СПИДа, адаптации людей из мест лишения свободы и другого. По словам Сергея Брилки, в течение года тематика и порядок вопросов могут быть изменены согласно их приоритетности. По предложению Зоригто Батуева было решено обсудить и такую проблему, как алкоголизация населения, в связи с последними трагическими событиями в Иркутской области.

Фото с сайта ЗС Иркутской области.