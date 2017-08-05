Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров ушёл в отставку
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 5 августа 2017 года подписал указ об увольнении Александра Битарова с должности своего первого заместителя – председателя правительства Иркутской области, который подал заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняющим обязанности на эту должность глава региона назначил Руслана Болотова, занимавшего пост заместителя председателя правительства.
Александр Битаров был назначен исполняющим обязанности первого заместителя губернатора – председателя правительства 4 октября 2015 года. Согласно уставу Иркутской области, кандидат на эту должность должен проходить через процедуру согласования депутатами Законодательного собрания. Она состоялась 21 октября 2015 года. За назначение Александра Битарова на эту должность проголосовало 37 из 39 депутатов, присутствовавших на сессии ЗС.
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