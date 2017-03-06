Предпринимателя задержали за попытку дать взятку полицейскому в Приангарье

В Тайшетском районе 64-летнего предпринимателя задержали, когда он пытался дать взятку в 300 тыс. рублей полицейскому. Как 6 марта 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, полицейский работал над возбужденным ранее уголовным делом по факту незаконной рубки в Тайшетском районе. Устанавливая наиболее вероятные места сбыта древесины, добытой противоправным путем, сыщики вышли на один из пунктов ее приема и отгрузки, который располагался в поселке Новобирюсинск. Во время обыска на территории пункта правоохранители обнаружили погрузчик, кран, а также другую спецтехнику без каких-либо документов, подтверждающих законность ее происхождения.

Директор пункта, предполагая, что предприятие может получить крупные денежные штрафы, предложил одному из оперативных сотрудников взятку в 300 тысяч рублей. Несмотря на предупреждение о незаконности действий, подозреваемый не стал отказываться от своих намерений, в связи с чем, сразу после передачи денег был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 стать 291 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Дача взятки должностному лицу в крупном размере». Если вина фигуранта дела будет доказана в суде, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.