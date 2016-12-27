Праздник «Шелехов, на лыжи!» провела 24-25 декабря компания РУСАЛ

Городской праздник «Шелехов, на лыжи!» прошел 24-25 декабря 2016 года на стадионах «Металлург» и средней школы №6. Как 27 декабря сообщила пресс-служба компании «РУСАЛ», несмотря на мороз и ветер, в субботу жители Шелехова приняли участие в массовом лыжном забеге. Старт гонкам дали Деды Морозы. Вместе с ними на лыжи встали более 100 школьников и взрослых любителей лыжного спорта. А после старта желающие угощались горячим чаем с пирогами, играли с героями любимых сказок.

Лыжный праздник в Шелехове прошел в рамках благотворительного проекта «На лыжи!», который реализуется совместными усилиями En+ Group, компании РУСАЛ и Федерации лыжных гонок России на территории Иркутской области, республики Хакасия и Красноярского края. Его цель – развитие лыжного спорта в Сибири, воспитание будущих чемпионов, например, уже для Олимпийских игр 2022 года.

Для этого участниками проекта разработан и реализуется комплекс мероприятий: закупка экипировки и инвентаря для региональных сборных, проведение образовательных семинаров для тренеров начинающих групп, организация детских соревнований, а также массовая пропаганда лыжных гонок в школах.

Фото пресс-службы компании.