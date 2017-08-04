Праздничные мероприятия в честь профессионального праздника пройдут на ВСЖД

Источник: Байкал Инфо
04/08/2017 - 16:31

На Восточно-Сибирской железной дороге в канун Дня железнодорожника пройдут праздничные мероприятия. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, торжественный концерт, в рамках которого лучшим работникам магистрали будут вручены ведомственные и государственные награды, состоится в Улан-Удэ 5 августа 2017 года. В мероприятии примут участие врио главы Бурятии Алексей Цыденов и начальник ВСЖД Василий Фролов. В 22.00 в столице республики состоится праздничный салют.

В Иркутске 5 августа состоится благотворительный забег «Достигая цели». Организаторы мероприятия – Восточно-Сибирская железная дорога, благотворительный фонд «Дети Байкала» совместно с управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска. Присоединится могут все желающие. Спортивные соревнования среди команд трудовых коллективов запланированы и  в Улан-Удэ, Северобайкальске, Тайшете и других городах.

В 13 часов в роще «Молодёжная» (Ново-Ленино, Иркутск) начнутся массовые праздничные гуляния, в том числе концерт, конкурс караоке, интерактивная программа, розыгрыш призов, игровая программа для детей, конкурс рисунка. Большая праздничная программа в этот же день будет организована на Детской железной дороге Иркутска.

Вокзальные комплексы крупных станций встретят пассажиров праздничным оформлением. На вокзале ст. Тайшет для жителей и гостей города работают выставки «Архитектурный ансамбль станционный» и «Железная дорога на почтовых открытках». Ко Дню железнодорожникам на всех предприятиях магистрали проходят собрания в трудовых коллективах с поощрением лучших сотрудников, а также встречи с ветеранами.

Метки: Общество, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, Бурятия, Праздники
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