Праймериз ЕР по выбору кандидатов в Законодательное Собрание Иркутской области пройдут 15 января

Предварительное голосование по определению кандидатур от партии «Единая Россия» в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области пройдёт 15 января 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ЕР. Напомним, довыборы по одномандатным избирательным округам №3 и №11 пройдут 26 марта.

В качестве участников предварительного голосования по кругу №3 зарегистрированы гендиректор ООО «Финансово-строительная компания «ДомСтрой» Антон Красноштанов, директор энергозавода - главный энергетик Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» Алексей Савельев и индивидуальный предприниматель Илья Яковенко. По округу №11 зарегистрированы депутат думы Братска, исполнительный директор благотворительного фонда «Сибирский характер» Александр Дубровин и генеральный директор ООО «ДЕНТА» Денис Тверитин. Одному кандидату отказано.

По одномандатному избирательному округу №3 (Ленинский округ Иркутска) будет работать с 08.00 до 18.00 шесть пунктов голосования, по округу №11(часть Братска, Братского и Нижнеилимского районов, Балаганский район) – девять, за порядком на них будут следить сотрудники охранного агентства.