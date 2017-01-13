Праймериз ЕР по выбору кандидатов в Законодательное Собрание Иркутской области пройдут 15 января

Источник: Байкал Инфо
13/01/2017 - 16:31

Предварительное голосование по определению кандидатур от партии «Единая Россия» в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области пройдёт 15 января 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ЕР. Напомним, довыборы по одномандатным избирательным округам №3 и №11 пройдут 26 марта.

В качестве участников предварительного голосования по кругу №3 зарегистрированы гендиректор ООО «Финансово-строительная компания «ДомСтрой» Антон Красноштанов, директор энергозавода - главный энергетик Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» Алексей Савельев и индивидуальный предприниматель Илья Яковенко. По округу №11 зарегистрированы депутат думы Братска, исполнительный директор благотворительного фонда «Сибирский характер» Александр Дубровин и генеральный директор ООО «ДЕНТА» Денис Тверитин. Одному кандидату отказано.

По одномандатному избирательному округу №3 (Ленинский округ Иркутска) будет работать с 08.00 до 18.00 шесть пунктов голосования, по округу №11(часть Братска, Братского и Нижнеилимского районов,  Балаганский район)  – девять, за порядком на них будут следить сотрудники охранного агентства.  

Метки: Политика, Выборы-2017, Иркутская область, Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия»
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