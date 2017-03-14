Правительство Приангарья практически справилось с поручениями губернатора в 2016 году

Практически все поручения, которые были обозначены в послании губернатора Иркутской области в 2016 году, выполнены. Об этом 14 марта 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заявление губернатора Сергея Левченко по результатам отчета председателя правительства Александра Битарова. Напомним, перечень поручений предыдущего послания губернатора был подготовлен в мае 2016 года. Большой блок поручений касался экономического развития региона и лесного комплекса, также туда вошли вопросы социального направления, строительной отрасли, капитального ремонта многоквартирных домов и др.

«В конце 2015 года в Иркутской области сложилась непростая ситуация с бюджетным финансированием всех обязательств, – напомнил Сергей Левченко. – Поэтому был подготовлен и утвержден антикризисный план, по которому мы работали весь прошлый год». Благодаря этой работе, бюджет Иркутской области по итогам 2016 года был признан одним из лучших в России и Сибирском федеральном округе. Ведется активная работа по улучшению бизнес-климата региона, в частности, создан проектный офис. В настоящее время идет процедура регистрации в Минюсте России регионального фонда развития промышленности, который уже в нынешнем году предоставит займы на реализацию инвестиционных проектов в промышленности по ставке 5% годовых.

Проведена ревизия инвестпроектов, принят ряд нормативных актов, в том числе по налоговым преференциям для резидентов индустриальных (промышленных) парков, технопарков Иркутской области, а также о деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). «Конечно, нельзя сказать, что проведенная работа достаточна, незначительное количество новых предприятий на территории опережающего развития в Усолье-Сибирском как раз об этом и говорит, – отметил глава правительства. – Эту работу необходимо продолжать».

Значительная часть поручений касалась лесного комплекса. Например, ведется работа по предотвращению незаконного оборота и заготовки древесины. В 2017 году в регионе начнется реализация пилотного проекта по маркировке древесины, уже разработан план по внедрению в Иркутской области пилотного проекта шифрования (чипирования) круглых лесоматериалов. Для повышения доходной части бюджета правительство Иркутской области ведет работу с лесопользователями по увеличению налоговой отдачи на один кубометр заготовленной древесины.

Кроме того, предложения правительства Иркутской области по развитию газохимических производств направлены в Минэкономразвития России. Документ включает комплекс поэтапных мероприятий, в том числе содержит предложения по проектированию и строительству магистрального газопровода «Ковыкта – Саянск – Иркутск» и созданию и развитию газохимических производств разной степени технологического передела.

Александр Битаров сообщил также о том, что предпринято в сфере жилищного строительства. В частности, утвержден комплекс мер по увеличению объемов строительства на территории Иркутской области жилья экономического класса на 2016 - 2020 годы. Сейчас в регионе реализуются 11 проектов по возведению такого жилья в городах Иркутск, Ангарск, Саянск, Шелехов, Братск, Усть-Кут, поселках Маркова и Мамоны, в рамках которых планируется ввести в эксплуатацию 286,0 тыс. кв. м.

Также в отчете прозвучали данные о выполнении поручений по сельскому хозяйству, туризму, образованию, здравоохранению и другим направлениям.

Напомним, 16 марта губернатор Сергей Левченко представит послание о положении дел в 2016 году и основных направлениях областной государственной политики в 2017 году.

Фото с сайта правительства Иркутской области.