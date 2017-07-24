Правительство Иркутской области продолжит сотрудничество с «Опорой России»

Вопросы сотрудничества общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России с правительством Иркутской области, пути решения актуальных проблем и перспективы развития предпринимательства в регионе обсудили на встрече 24 июля 2017 года и.о. губернатора Александр Битаров с президентом ОР Александром Калининым. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщил министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский, совершенствуются механизмы поддержки участников инвестиционной деятельности. В дополнение к уже существующей инфраструктуре поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, которая включает в себя корпорацию развития Иркутской области, гарантийный фонд и фонд поддержки предпринимательства, в 2016 году созданы еще три новых института развития: агентство инвестиционного развития Иркутской области, региональный фонд микрокредитования и фонд развития промышленности Иркутской области. Открылось представительство агентства инвестиционного развития в Монголии.

Участники встречи обсудили вопросы поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, изменений в законодательстве о контрольно-кассовой технике, развития малой авиации в Иркутской области, сотрудничества между региональным правительством и «Опорой России».

«Мы ставим перед региональным отделением нашей организации амбициозные задачи. Сейчас время инвестировать в экономику, страна стоит на пороге экономического роста. Приходят новые технологии и возможности, - отметил Александр Калинин. – Существует благоприятная ситуация для экспорта из России, особенно если учесть ближайших соседей Иркутской области – Монголию и Китай. Это огромный рынок. У предпринимателей должны быть конструктивные отношения с властью. Люди, которые вкладывают деньги, должны быть уверены в том, что перед ними не будет препятствий и что возникающие вопросы будут решаться максимально быстро и эффективно. Мы со стороны «Опоры России» будем оказывать внимание развитию предпринимательства в Иркутской области».

«У нас есть взаимопонимание и с региональным отделением организации, и с федеральным руководством, - сказал Александр Битаров. – Губернатор и правительство Иркутской области готовы к сотрудничеству, а также к продолжению работы по развитию малого и среднего бизнеса».