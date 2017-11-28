Правительство Иркутской области контролирует обеспеченность котельных топливом

Запас угля в Вихоревке составляет 4315 т, в том числе неснижаемый нормативный запас – 3613 т. Об этом сообщил начальник управления коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Александр Барнаков, сообщает 28 ноября 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области.

На совещании были обсуждены вопросы обеспеченности котельной «Водогрейная» в Вихоревке необходимой специальной техникой, погашения задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, снабжения углем. В пути на железной дороге находится 750 т, запланирована отгрузка еще 820 т. Ноябрьский план поставок – 97 вагонов (6700 т) – полностью оплачен, произведена частичная оплата по декабрьскому плану – 10 вагонов. С начала отопительного периода из аварийно-технического запаса области для теплоснабжения Вихоревки было выделено 5000 т угля на сумму 8,5 млн рублей.

Глава Вихоревки Николай Дружинин, генеральный директор ООО «Энергосфера-Иркутск» Алексей Смирницкий, учредители ООО «Энергосфера-Иркутск» согласились с тем, что необходимо продолжить и завершить урегулирование системы платежей, не прекращать обучения технических специалистов котельной, совершенствовать систему оплаты персонала. Перечень необходимых действий внесен в протокол совещания. Министр Артур Сулейменов сообщил, что в декабре предприятие получит 13,5 млн рублей на возмещение недополученных доходов, которые будут направлены на приобретение топлива. В ближайшие дни будет погашена задолженность бюджетных организаций Братского района перед теплоснабжающим предприятием.

На совещании были рассмотрены проблемы обеспечения топливом посёлков Улькан и Магистральный Казачинско-Ленского района. С отчетом выступили руководители местной власти и теплоснабжающей организации ООО «СТЭК». С начала отопительного периода из аварийно-технического запаса Иркутской области Улькану и Магистральному выделено 15,1 тыс. т угля (6,1 тыс. т и 9 тыс. т соответственно), что позволит обеспечить стабильное теплоснабжение населения до окончания новогодних праздников.