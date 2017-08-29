Правила безопасности повторяют с гостями детской железной дороги в Иркутске

Правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры повторяют гости детской железной дороги Иркутска во время путешествий в поездах «Сибирячок» и «Юность». Как сообщает 29 августа 2017 года пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, серию викторин и конкурсов, в которых звучат правила, проводят в детских составах работники службы охраны труда и промышленной безопасности ВСЖД, а также сотрудники детской железной дороги.

До сигнала на посадку перед пассажирами выступает агитбригада воспитанников малой магистрали и в игровой форме рассказывает ценную для жизни и здоровья информацию.

В преддверие учебного года ВСЖД также присоединилась к акции «Безопасный путь», которую проводят сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте (с 28 августа по 4 сентября). Железнодорожники принимают участие в разъяснительных и рейдовых мероприятиях полиции, распространяют информационные листовки.

Фото пресс-службы ВСЖД.