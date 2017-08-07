Пожизненное лишение свободы грозит участникам заказного убийства в Братске

В суд направлено уголовное дело в отношении мужчин, совершивших заказное убийство предпринимателя в Братске, а также заказчику. Как сообщает 7 августа 2017 года пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы, сроком от 8 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Следствие установило, что в 2016 году организатор и неустановленный следствием человек договорились убить местного предпринимателя из-за неприязненных отношений. За деньги наняли двух человек, которые нескольких месяцев следили за будущей жертвой, выясняли распорядок дня, определяли наиболее удобное место и время для убийства. Утром 20 мая два исполнителя, дождались, когда предприниматель выйдет из подъезда своего дома, напали и много раз ударили ножом в грудь и живот, а потом выстрелили в него из обреза ружья. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Потом злоумышленники уехали с места преступления на автомобиле, в котором их ожидал третий соучастник. Правоохранительные органы в течение нескольких дней нашли исполнители убийства и одного из заказчиков. Другого заказчика ещё ищут.