Пожароопасный сезон начался в 20 лесничествах Иркутской области

На территории 20 лесничеств Иркутской области с 12 апреля 2017 года наступил пожароопасный сезон после схода снежного покрова и установления теплой сухой погоды. Как сообщает пресс-служба правительства региона, он действует на землях лесного фонда на территории Аларского, Ангарского, Балаганского, Баяндаевского, Боханского, Братского, Заларинского, Зиминского, Иркутского, Качугского, Куйтунского, Нижнеудинского, Нукутского, Осинского, Слюдянского, Тулунского, Усольского, Черемховского, Шелеховского и Эхирит-Булагатского лесничеств.

В оставшихся 17 лесничествах погодные условия не требуют объявления пожароопасного сезона в ближайшие дни, в лесах северных районов области ещё есть снежный покров. Напомним, в 2016 году в южных районах области пожароопасный сезон был открыт 22 апреля и продлился 185 дней.

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда поручил начальникам территориальных отделов министерства лесного комплекса Иркутской области, в которых наступил пожароопасный сезон, привести в полную готовность все силы и средства пожаротушения и организовать дежурства на диспетчерских пунктах.

Согласно данным космического мониторинга, на 39% территории Иркутской области, где нет облаков, 12 апреля 2017 года зарегистрировано 19 термически активных точек в 11 районах. В 15 из этих точек обнаружены очаги горения сухой растительности: по одному - в Баяндаевском, Иркутском, Нукутском, Тулунском районах, по два – в Заларинском и Черемховском районах, три – в Братском и четыре – в Нижнеудинском.

Напомним, в Иркутской области с 15 марта установлен особый противопожарный режим. Во время действия режима запрещено посещать леса при наступлении III класса пожарной опасности и выше по условиям погоды, кроме случаев, связанных с профессиональной деятельностью, а также с проездом в оздоровительные заведения, туристические базы при соблюдении правил пожарной безопасности. Нельзя разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать хворост, за исключением работ, проводимых специализированными организациями по обустройству защитных полос, и иных профилактических мероприятий, предусмотренных лесным законодательством.

Фото с сайта правительства Иркутской области.