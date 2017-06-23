Пожарные-десантники Авиалесоохраны помогут тушить лес в Иркутской области

Для тушения лесных пожаров в Иркутскую область из Омска выдвинулась группа специалистов парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана» в составе 42 человек. Об этом 23 июня 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра лесного комплекса обалсти Сергея Шеверду.

Пожароопасная обстановка в Иркутской области остается напряженной. По информации синоптиков, температура воздуха в целом по области в последние дни на 6-9 градусов выше климатической нормы. В западных, северных и центральных районах 24 июня ожидается прохождение грозового атмосферного фронта, который будет сопровождаться усилением ветра до 15-20 м/с. Местами пройдут локальные ливни. При этом сохранится очень высокий температурный фон, 24 и 25 июня до +38 градусов. Чрезвычайный – V – класс пожароопасности установится в 28 районах Приангарья.

На заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности начальник департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Рослесхоза Владимир Гришин сообщил, что сейчас основным фактором возникновения возгораний в труднодоступной местности являются грозы. По его словам, руководителям местных администраций предложено провести анализ сил и средств, заявленных в сводном плане тушения пожаров, и создать по лесничествам резерв из лесопользователей, которых можно привлечь к тушению. «Это должны быть конкретные люди, конкретная техника и конкретные сроки их привлечения», – призвал Владимир Гришин.

Владимир Гришин также сообщил, что в Республике Хакасия в режиме готовности номер один находится группа пожарных-десантников федерального резерва. В Иркутской области введен режим ЧС в лесах, можно ставить вопрос о привлечении этих специалистов для тушения лесных пожаров в Приангарье. Кроме того, уже 23 июня в регион прибыли самолет-амфибия Бе-200, который будет тушить пожары в особо охраняемых природных территориях «Заповедного Прибайкалья», и вертолет МЧС России с водосливным устройством.

Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров поручил обратить особое внимание на профилактические мероприятия по предупреждению лесных пожаров.

«К сожалению, у нас не все люди понимают сложность лесопожарной обстановки, вызванной аномальными погодными условиями, не реагируют на запретительные меры, действующие в режиме ЧС», – сказал он и призвал руководителей территорий, правоохранительные органы, министерство лесного комплекса задействовать своих сотрудников, чтобы не допустить выхода из под контроля ситуации с лесными пожарами. «Особое внимание обращайте на населенные пункты, их защита – самое главное, задача – не допускать пользования открытым огнем, нарушителей привлекать к жесточайшей ответственности», – потребовал он.

Фото с сайта правительства Иркутской области.