Пожар на севере Ольхона потушен

Пожар на северной части байкальского острова Ольхон, который возник 5 августа 2017 года, был ликвидирован на следующий день. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба ФГУП «Заповедное Прибайкалье». Огонь распространился на площади 0,8 га, его быстро опахали и потушили 19 государственных инспекторов из Островного, Еланцинского, Онгуренского и Берегового лесничеств, а также более 20 жителей Ольхона, проявивших инициативу и вызвавшихся помочь.

Один пожар в Байкало-Ленском заповеднике локализован на площади 5 га, ещё два – в заповеднике и Прибайкальском национальном парке – действуют на общей площади 5 га.

4 августа во второй половине дня два пожара были обнаружены в Байкало-Ленском заповеднике при облете территории. На тушение сразу же отправились 12 парашютистов-десантников и четыре государственных инспектора. Один из пожаров удалось локализовать 6 августа на площади 5 га, второй пока продолжает действовать на площади 3 га, работы по тушению продолжаются.

Вечером в воскресенье лётчик-наблюдатель «Заповедного Прибайкалья» обнаружил пожар на площади 2 га в Большереченском лесничестве Прибайкальского национального парка. Пожар находится в труднодоступной местности, сейчас там работают 12 государственных инспекторов.