Пожаловаться на некачественные товары можно будет по телефону в октябре в Иркутской области

В Иркутской области с 2 октября по 1 ноября 2017 года пройдет месячник качества и безопасности товаров. Как 26 сентября сообщила пресс-служба правительства региона, в период проведения месячника для жителей Иркутской области будет работать горячая линия по вопросу качества и безопасности товаров. С 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья) специалисты службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области будут принимать звонки от населения по телефону: 8 (3952) 24-38-14. Представить информацию на горячую линию о несанкционированной торговле и фактах продажи некачественных товаров может каждый житель области.

При передаче информации необходимо назвать фамилию, имя, отчество и адрес места жительства обратившегося, наименование и адрес объекта торговли.