Повысить штрафы за выпас скота возле железной дороги в Бурятии предлагает ВСЖД

Повысить штрафы за выпас скота в опасной близости с железной дорогой предложило руководство ВСЖД правительству Республики Бурятия. Как 21 февраля 2017 года сообщила пресс-служба магистрали, инициатива была принята к рассмотрению, о чем на совещании по развитию молочного скотоводства сообщил и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия республики Даба-Жалсан Чирипов. Он отметил необходимость повышения ответственности не только владельцев сельскохозяйственных животных, но и органов местного самоуправления.

Заместитель начальника Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры по Улан-Удэнскому региону Сергей Камнев пояснил, что в 2016 году в границах региона произошло 943 случая, когда крупнорогатый скот находился в опасной близости от железнодорожного пути. «Локомотивные бригады в прошлом году были вынуждены применить 91 экстренное торможение для предотвращения наезда на сельскохозяйственных животных. Эта цифра на 10% превышает статистику 2015 года. Хочу напомнить тяжелые последствия наезда поезда на животное в Челябинской области в августе 2011 года, когда из-за повреждения тормозов у локомотива произошло столкновение с поездом, в результате чего погибла локомотивная бригада», – подчеркнул Сергей Камнев.

В ходе совещания железнодорожники предложили использовать в Бурятии положительный опыт взаимодействия Красноярской железной дороги и Верховного совета Республики Хакасия, в части принятия поправки в региональное законодательство в феврале 2017 года, предусматривающее увеличение штрафа за неорганизованный выпас домашнего скота до пяти тыс. рублей.

«На мартовской сессии Народного хурала Республики Бурятия планируется рассмотреть соответствующий законопроект», – отметил Даба-Жалсан Чирипов. Законопроектом предлагается увеличить размер административного штрафа за выпас сельскохозяйственных животных вне установленных для этих целей мест и предусмотреть его в следующем размере: для граждан – от одной тысячи до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от двух тысяч до шести тысяч рублей; для юридических лиц – от четырех тысяч до десяти тысяч рублей.

Фото из архива "Байкал Инфо".