Повысить объём грузовых перевозок планирует ВСЖД в 2017 году

В 2017 году Восточно-Сибирская железная дорога планирует выполнить объём погрузки не ниже показателя 2016 года. Как сообщил 27 декабря 2016 года начальник ВСЖД Василий Фролов, согласно прогнозу, грузовая база на следующий год обозначена в 101% к объёму погрузки в этом году. «Это не пессимистичные, но осторожные прогнозы, – сказал он. - Надеюсь, что результаты будут гораздо более значительными».

За 2016 год погрузка на ВСЖД составила 63 млн 420 тыс. тонн. К уровню грузоперевозок 2015 года снижение ожидается на 1,1%. По словам начальника дороги, снижение, прежде всего, связано с переключением транспортировки около 3 млн тонн сырой нефти на Хабаровский нефтеперерабатывающий завод на трубопровод. Произошло снижение по погрузке руды на станции Коршуниха-Ангарская и Рудногорск, где возникли сложности с использованием думпкаров (специализированного подвижного состава). На 28% снизились погрузки по химикатам из-за выхода из строя оборудования на Ангарском заводе полимеров. На 11% снизилась погрузка химических и минеральных удобрений, в т.ч. из-за начатой модернизации на Ангарском азотно-туковом заводе.

Третий год на ВСЖД отмечен рост лесных грузов. Ожидается рост погрузки по строительным грузам, углю, соли, черным металлам и металлолому. Перевозки угля выросли из-за повышения в конце года мировых цен на энергетический уголь, которое произошло в связи с сокращением добычи угля в Австралии. Индии, Китае и Монголии.

Василий Фролов рассказал, что ВСЖД совместно с основными партнёрами разрабатывает планы по увеличению погрузки. Рассматривается возможность по отгрузке 2,5 млн тонн грузов со станции Зуй ВСЖД в адрес Китайской народной республик.