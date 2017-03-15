Потери тепловой энергии в Иркутске за десять лет сократились на 39%

Потери тепловой энергии в Иркутске сократились на 39% с 2017 по 2017 годы. При этом подключенная нагрузка потребителей увеличилась на 22%, сообщает 15 марта пресс-служба ПАО «Иркутскэнерго». Дебиторская задолженность с 376 млн рублей снизилась до 89 млн. Таков итог деятельности компании «Байкалэнерго» (дочернее общество Иркутскэнерго), которая отмечает десятилетие с момента подписания первого концессионного соглашения.

Напомним, в 2007 году администрация Иркутска заключила с «Байкалэнерго» одно из первых в России концессионных соглашений, передав компании муниципальные объекты городской теплосети. За десять лет с момента подписания первого концессионного соглашения с администрацией областного центра ЗАО «Байкалэнерго» также заключило ряд соглашений и с другими муниципалитетам. Экологический эффект по итогам закрытия переданных Байкаклэнерго в 2007 году 11 муниципальных котельных – снижение выбросов загрязняющих веществ на 512 тонн в год.

Коммуникации, которые находятся в ведении предприятия, расположены не только в Иркутской области, но и за пределами региона. В 2007 году компании передали по концессионному соглашению котельную Северного промышленного узла, 35 небольших источников тепла и 360 км тепловых сетей в Иркутске. В 2011 году она приняла в эксплуатацию пять котельных и 26 км тепловых сетей в Тайшете, в 2014 году к ним добавилось 54 км водопровода и 45 км канализации в Железногорске-Илимском. С 2012 года в ведомстве компании находятся теплоснабжение, водопроводные сети и система водоотведения в городах и поселках республики Хакассия, а именно три котельных, 72 км тепловых, 117 км водопроводных и 96 км канализационных сетей в Саяногорске, Майне и Черёмушках.

Гендиректор ЗАО «Байкалэнерго» Владимир Потапов сказал: «В коллективе ЗАО «Байкалэнерго» работают 1600 человек с учётом всех предприятий. С уверенностью могу отметить, что сотрудники компании – руководители подразделений, инженерно-технические кадры, рабочие – настоящие профессионалы своего дела. Именно благодаря коллективу компания успешно работает с первых дней, ставя в приоритет надёжность и эффективность теплоснабжения».