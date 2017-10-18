Посвящённая художникам выставка «Мастер и мастерская» откроется в Иркутске

Масштабный выставочный проект «Мастер и мастерская» откроется в 16.00 20 октября 2017 года в галерее сибирского искусства областного художественного музея им. В.П. Сукачева в Иркутске по адресу: ул. Карла Маркса, 23. Как сообщает пресс-служба музея, проект посвящён 85-летию регионального отделения ВТОО «Союз художников России» и 80-летию Иркутской области, экспозиция объединила произведения в жанре портрета и автопортрета, а также интерьера творческих мастерских.

Выставка разместилась в двух отделах музея. В главном здании (ул. Ленина, 5) вниманию зрителей представлены картины столичных мастеров ХХ века из фондов музея, ставшие классикой советского искусства. В галерее сибирского искусства (ул. Карла Маркса, 23) иркутяне увидят произведения земляков из коллекции художественного музея и из мастерских Союза художников. В экспозиции, размещенной на двух этажах галереи сибирского искусства, более 200 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Здесь можно увидеть работы более 100 художников Иркутской области.

Ограниченная конкретной темой выставка позволяет углубиться в творческий процесс, почувствовать личность автора, поразмышлять о природе творчества, о времени, в котором живёт художник, о роли творца и его взаимоотношениях с окружающим миром. Выставка позволяет проследить изменения характера портрета (и автопортрета как разновидности этого жанра) во времени, так как охватывает длительный период — с 20-х годов XX века до настоящего времени.

Выставка будет работать до 10 декабря. Вход на открытие - свободный. Телефон для справок: (3952) 21-70-65.

Изображение организаторов выставки.