Построить овощехранилище и открыть торговый дом в Иркутской области хочет Монголия

Монгольские компании проявляют большой интерес к агропромышленному комплексу Иркутской области, об этом на пресс-конференции 16 ноября 2017 года сообщила председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Ольга Носенко, которая в составе делегации ЗС побывала в Монголии. К примеру, по её словам, есть намерение по строительству в области современного овощехранилища, монгольская сторона готова инвестировать 10 млн долларов.

Сельское хозяйство и пищеперерабатывающая промышленность в Монголии активно развивается, страна использует самые передовые мировые практики в сфере АПК, чтобы увеличить производство зерна, овощей и др. Работают около 20 мясокомбинатов, на одном из них побывали иркутские депутаты, высоко оценили качество продукции. Несколько крупных компаний Иркутской области, в том числе «Белореченское» и «Янта», поставляют в Монголию молочные продукты, масло, жир, куриное яйцо и другие. Правда, как заявил вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров, поскольку Монголия сама пытается накормить себя, к примеру, открылась крупная птицефабрика, планируется строительство больших тепличных комплексов, возникли проблемы в поставке продукции из Иркутской области, которые надо совместно решать.

По словам спикера ЗС Сергея Брилки, Монголии очень не хватает специалистов в сельском хозяйстве, особенно агрономов, большую надежду в их подготовке они возлагают на Иркутский государственный сельскохозяйственный университет им. Ежевского, в котором сейчас обучается около 150 монгольский студентов.

Кроме того, бизнесмены заинтересованы в открытии в Иркутской области торгового дома по примеру ТД «Гоби», который начал работать в Москве и пользуется большой популярность. По словам Ольги Носенко, Монголии есть что представить России, в том числе прекрасные изделия из кашемира.

Фото из архива "Байкал Инфо".