Построить мост к школе для детей деревни Батхай требует ОНФ в Иркутской области

Активисты Общероссийского народного фронта направили запросы в правительство и прокуратуру Иркутской области по поводу проблемной ситуации, связанной с доставкой детей в школу из деревни Батхай в Капсал в Эхирит-Булагатском районе. До сегодняшнего дня школьники вброд преодолевали реку, при этом старшие переносили младших на спине, надевая специальный прорезиненный комбинезон. Активисты ОНФ Илья Яковенко и Сергей Батукаев 20 апреля 2017 года побывали в Батхае. По их словам, такая дорога в школу представляет прямую угрозу жизни и здоровью учащихся, сообщает пресс-служба регионального отделения.

«Путь до школы, учитывая переправу через реку, составляет около 3 км. Сегодня селянам предложили альтернативный вариант: перевозить детей в школу на автобусе в объезд, а это около 30 км в одну сторону, то есть в день дорога составляет свыше 60 км», – рассказал Сергей Батукаев. По его словам, жители Батхая неоднократно обращались со своей проблемой к местным властям, но в ответ получали лишь отписки о том, что на строительство моста потребуется около 11 млн рублей, а таких средств в муниципальном бюджете нет. В то же время, отметил Сергей Батукаев, для возведения пешеходного моста потребуется гораздо меньше финансовых средств, и его вполне реально построить к началу нового учебного года.

Как подчеркнул Илья Яковенко, региональное отделение ОНФ в рамках акции «Дорога в школу» постоянно занимается проблемами дорожной безопасности школьников – это и пешеходные переходы около учебных заведений, и маршруты школьных автобусов, и другие вопросы. Всю совокупность проблем, которые необходимо решать комплексно, активисты ОНФ представили в общественных предложениях губернатору 29 декабря 2016 года. Общественники предложили принять меры по исправлению недостатков на маршрутах движения школьных автобусов: благоустроить остановки, где происходит посадка-высадка детей, восстановить дорожные знаки, реконструировать дороги. Еще одно из предложений – разместить паспорта безопасности, маршруты движения, расписание школьных автобусов на интернет-порталах школ и муниципальных образований. Активисты также предложили принять меры к выявлению не состоящих на балансе бесхозных участков дорог, мостовых сооружений, содержание и ремонт которых не осуществляются, но по которым проходят маршруты школьных автобусов, и в приоритетном порядке при формировании плана строительства и ремонта дорожной сети обеспечить надлежащее состояние дорог.

Напомним, ранее ОНФ занимался проблемной ситуацией с переправой школьного автобуса аварийным паромом в Черемховском районе, сейчас там уже принимаются меры.

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