Построить мост через реку Куда в Эхирит-Булагатском районе требует прокуратура

Прокурор Эхирит-Булагатского района обратился с иском в суд, чтобы понудить местные власти принять в собственность дорогу местного значения и построить мост через реку Куда. Об этом 24 ноября 2017 года сообщает прокуратура Иркутской области.

В надзорное ведомство обратились жители деревни Батхай, которым нужен мост, чтобы добираться до села Капсал. Прямого дорожного сообщения нет с 1993 года, можно добраться по объездной дороге протяженностью 85 км. А через мост расстояние всего три километра. Жители деревни не имеют возможности оперативно получать медицинскую помощь, испытывают затруднения при почтовом обслуживании, к доступу в администрацию поселения, объектам социальной инфраструктуры, магазинам и др. Из-за этого 1 сентября 2017 года семеро школьников, живущих в деревне, переведены учиться в Захальскую школу. При этом детей в школу возят только от деревни Мурино, т.к. транспортное сообщение между указанной деревней и Батхаем также отсутствует. До Мурино и обратно домой мальчиков и девочек возят родители сами.

Между тем, прокурорская проверка установила, что администрация Эхирит-Булагатского района фактически устранилась от решения проблемы, неоднократные жалобы жителей деревни долго остаются без внимания. Местные власти не формируют и утверждают перечень дорог местного значения, не берут их в муниципальную собственность, не содержат.