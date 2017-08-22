Построен новый блок начальной школы №66 в Иркутске

Новый блок начальной школы №66 в Иркутске сдан в эксплуатацию и примет учеников 1 сентября 2017 года. Мэр Дмитрий Бердников оценил готовность объекта и качество строительных работ. По информации начальника УКС Иркутска Ильи Кручинина, площадь здания нового блока начальной школы - более 5,5 тыс. кв. м. Объём инвестиций – около 230 млн рублей. Новый корпус начальной школы в Рабочем построен для обеспечить местами жителей строящихся домов. В здании завершены отделочные работы, проведён монтаж пищеблока, окончена поставка оборудования. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба мэрии.

«Здесь будут учиться самые маленькие школьники. Подобный проект подходит к действующим школам, как дополнительный. В настоящее время у нас ведется проектирование по привязке таких модулей еще в ряде школ, - подчеркнул Дмитрий Бердников. – Потребность в новых общеобразовательных учреждениях существует во многих районах города, и эту задачу мы выполняем поэтапно».

Директор школы №66 Вячеслав Фёдоров сообщил, что в начальной школе будут обучаться ученики с 1 по 3 класс, при двусменном режиме будет принято 560 детей. В начальном блоке размещены учебные классы, оборудованные интерактивными досками и проекторами, спортивный, актовый и музыкальный залы, столовая. Возможности нового здания позволяют организовать группы продленного дня. Кроме того, в начальном блоке оснащены лингафонный и компьютерный классы. Для детей с ограниченными возможностями здоровья здание школы оборудовано специальным лифтом и санузлами на этажах. Оснащён медицинский кабинет со стоматологическим оборудованием. Отдельный учебный блок начальных классов имеет выход на территорию школы, где размещены спортивные и игровые площадки, оборудованные необходимым инвентарем.

- Для ребят подготовлены просторные светлые классы. У учеников первых, вторых, третьих классов будет свое новое уютное помещение, своя столовая, свой спортзал и многое другое. Педагогический коллектив сформирован и готов к работе, - подчеркнул Вячеслав Фёдоров.