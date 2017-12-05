Пострадавших при взрыве газа в Усть-Куте доставили в Иркутск

Двух пострадавших при взрыве газового баллона в одном из жилых домов в Усть-Куте, находящихся в тяжёлом состоянии, 5 декабря 2017 года в Иркутск доставили на вертолёте Ми8-АМТ в сопровождении двух бригад областного центра медицины катастроф. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области, в Иркутске пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение клинической больницы №3. Глава регионального минздрава Олег Ярошенко поручил предпринимать все меры для борьбы за жизнь и здоровье пострадавших, ситуация находится на контроле у руководства министерства.

Готовить пострадавших к эвакуации из Усть-Кута в Иркутск 3 декабря по распоряжению Олега Ярошенко. В Усть-Кутской районной больнице пострадавшие получили всю необходимую медицинскую помощь: врачи учреждения провели интенсивную противошоковую, обезболивающую, инфузионную, противовоспалительную терапию. Схема и тактика лечения пострадавших была согласована с заведующим ожоговым отделением, главным комбустиологом Иркутской области Андреем Щедреевым и врачом анестезиологом-реаниматологом Иркутского областного центра медицины катастроф Вячеславом Ковалевым.

Вертолёт Ми8-АМТ с двумя бригадами областного центра медицины катастроф прибыл в Усть-Кут 4 декабря для эвакуации двух пострадавших от взрыва. Медицинскую эвакуацию выполнили врачи анестезиологи-реаниматологи Анатолий Воробьев и Валентина Митряшкина и медбратья-анестезисты Дмитрий Инкин и Тимофей Богданов.

Напомним, в результате взрыва взрыв газового баллона в многоквартирном жилом доме в Усть-Куте 3 декабря пострадали три человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, один - в стабильном состоянии средней степени тяжести. Лечение последнего согласовано с дежурным нейрохирургом санавиации Иркутского областного центра медицины катастроф, пострадавший находится в в Усть-Кутской районной больнице, где получает все необходимое лечение в полном объеме.

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области.