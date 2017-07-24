Пострадавших при падении самолёта-амфибии в Тофаларии госпитализировали

В больницу города Кызыла в Туве госпитализированы пилот и два пассажира самолёта-амфибии, который упал в озеро Медвежье на территории Иркутской области в Тофаларии. Об этом 23 июля 2017 года сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Долаану Солчак. «Борт санавиации доставил всех троих в республиканскую больницу № 1. Один человек - в тяжелом состоянии, двое других - в удовлетворительном. Все пострадавшие - жители Красноярского края. Всем по 47 лет», - сказала собеседница агентства.

Напомним, как ранее сообщала пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, сообщение о происшествии поступило около 8.00 23 июля 2017 года. Предварительно установлено, что воздушное судно совершало частный полёт. По неустановленной причине при заходе на посадку самолёт упал в озеро.