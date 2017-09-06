Поставки газа с Ковыкты начнутся на полтора года раньше - С. Левченко

Сроки строительства магистрального трубопровода и сроки поставок газа с Ковыктинского в Иркутской области и Чаяндинского месторождения в Якутии будут сдвинуты в среднем на полтора года. Об этом 6 сентября 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление губернатора Приангарья Сергея Левченко по итогам встречи с председателем правления ПАО «"Газпром» Алексеем Миллером.

«Два месяца назад были подписаны документы по ускорению строительства газопровода, и этот документ автоматическим сдвигает сроки. Мы рассчитываем, что ковыктинский газ войдет в трубу на полтора года раньше, - отметил Сергей Левченко. - Мы договорились, что постараемся развернуть работы с точки зрения строительства различной инфраструктуры в Иркутске и в других районах и городах, которые будут входить в ареал действия Ковыктинского месторождения и магистрального газопровода, который будет проходить по территории Иркутской области». Губернатор также сообщил, что отрезок 112 км газопровода от Ковыкты до поселка Жигалово войдет в первый этап газификации региона.

Конкретные предложения по этапам газификации региона подготовит совместная рабочая группа правительства Иркутской области и Газпрома. Её заседание пройдёт в сентябре 2017 года. «В рамках прошлой встречи мы договорились, что проработаем вопросы с точки зрения газификации Иркутской области. Алексей Миллер дал поручение, чтобы рабочая группа «Газпрома», которая занимается этим вопросом, подготовила конкретные предложения. В свою очередь, параллельно в правительстве Иркутской области ведется такая же работа», - подчеркнул Сергей Левченко.