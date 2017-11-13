Посол России в Монголии попросил Иркутскую область помочь не забыть стране русский язык

Акцент на роли Иркутской области и её вузов в подготовке монгольских студентов сделал чрезвычайный и полномочный посол России в Монголии Искандер Азизов на встрече 13 ноября 2017 года с делегацией Законодательного собрания региона. Как сообщает пресс-служба ЗС, посол рассказал депутатам, что в монгольских школах русский язык обязателен для изучения в 7-9 классах. В 10-11 классах он идёт по выбору наравне с английским. Должный уровень преподавания в выпускных классах удается обеспечить с трудом, так как не хватает учебников и пособий по русскому языку. По словам спикера ЗС Сергея Брилки, по возвращении в Иркутск проблему рассмотрят в региональном парламенте, для принятия комплексного решения вопрос нужно выносить на федеральный уровень.

Искандер Азизов также обратился к теме предоставления льготных лесосек в Иркутской области для монгольских компаний, но при условии создания совместного предприятия по деревообработке. «Сегодня продукция лесопереработки из России в Монголию, в основном, поступает из Иркутской области. Думаю, мы можем усовершенствовать этот процесс. Неоднократно обсуждались планы по созданию на территории Приангарья совместных предприятий деревообработки с выпуском конечной продукции, предназначенной для экспорта именно в Монголию. Создание таких предприятий принесет пользу и Иркутской области – это и новые рабочие места, и налоги в бюджет региона», – сказал Сергей Брилка. Кроме того, в ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества Монголии и Иркутской области в сфере энергетики, пищевой и перерабатывающей промышленности, в сфере культуры.

Дипломатическое ведомство Искандер Азизов возглавляет с 2013 года. На встрече посол отметил, что между Монголией и Иркутской областью сложились крепкие добрососедские отношения, на Приангарье приходится до 50% всего российского экспорта в Монголию.