«Последний букет лета» покажут в Иркутске

Источник: Байкал Инфо
31/08/2017 - 16:27

В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея 5-6 сентября 2017 года пройдёт выставка-ярмарка «Последний букет лета». Участие в ней примут  цветоводы-любители из Иркутска, Ангарска, Шелехова, сообщает пресс-служба музея. Посетителям покажут гладиолусы, флоксы, метельчатые гортензии и другие цветы. На выставке также будет представлен посадочный материал пионов и других многолетников.

Кроме того, цветоводы проведут консультации по выращиванию цветов  и уходу за ними. Стоимость билета 70-100 рублей. Часы работы: 5 сентября с 13.00 до 18.00; 6 сентября с 10.00 до 18.00. Адрес: Иркутск, ул. Карла Маркса, 11. Дополнительная информация по тел. 34-28-32. 

Метки: Жизнь, Выставка, Иркутская область, Иркутский областной краеведческий музей
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