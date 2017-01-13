Последнего пострадавшего от отравления суррогатом в Иркутске перевели в хоспис

В Иркутске последний пострадавший от отравления суррогатной спиртосодержащей жидкостью, предположительно концентратом для принятия ванн «Боярышник», перевели из больницы в хоспис. Об этом 13 января 2017 года сообщил «ТАСС» со ссылкой на министерство здравоохранения Иркутской области.

«Мужчина был госпитализирован в городскую клиническую больницу №3, где пробыл в тяжёлом состоянии больше месяца. Сейчас он больше не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких, но ему необходимы уход и паллиативная помощь», – сказал собеседник агентства. Он пояснил, что по согласованию с сыном пострадавшего его перевели в паллиативное отделение горбольницы, поскольку родственники не имеют возможности ухаживать за ним.

Накануне сообщалось, что из больницы выписаны двое из троих последних пострадавших от отравления. Всего от отравления концентратом «Боярышник», содержащим метиловый спирт, в декабре прошлого года в Иркутске пострадали 113 человек, 76 из них скончались. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны 22 человека, в отношении семерых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10 – в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.

Фото из архива "Байкал Инфо".