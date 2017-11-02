Портрет типичного нарушителя правил безопасности составили на ВСЖД

Образ типичного нарушителя правил безопасности составили на Восточно-Сибирской железной дороге, исходя из статистики и обстоятельств несчастных случаев. Как 2 ноября 2017 года сообщила пресс-служба магистрали, в большинстве случаев – это мужчины трудоспособного возраста, проживающие в непосредственной близости от железной дороги. Согласно материалам расследований, чаще всего они переходят через железнодорожные пути в неположенном месте, либо непосредственно перед приближающимся поездом.

«В текущем году при общем снижении несчастных случаев мы отмечаем рост числа травмированных граждан в возрасте от 45 до 60 лет. Чаще всего это мужчины, однако, треть всех пострадавших составляют женщины. Как показывают акции и рейды, именно женщины переходят железнодорожные пути вместе с детьми, приучая малышей к опасным маршрутам», – отметил начальник службы охраны труда и промышленной безопасности Иван Макархин.

По данным за 9 месяцев 2017 года, количество случаев травмирования граждан на объектах инфраструктуры ВСЖД снизилось на 29%. Этому в немалой степени способствует широкий спектр профилактических мер: более 1800 рейдов на путях, свыше 3000 лекций в школах, сотни обращений в различные ведомства.

Вместе с тем число травмированных, находившихся на железнодорожных путях в состоянии алкогольного опьянения, осталось на уровне прошлого года.

Фото из архива "Байкал Инфо".