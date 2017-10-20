Помочь содержать старых лошадей призывает жителей Иркутской области фонд Тихомировых

Три старые лошади, особо нуждающиеся в заботе, живут сейчас в конюшнях благотворительного фонда Тихомировых, который бесплатно проводит реабилитационные занятия для детей с инвалидностью. В конце октября 2017 года фонд обратился ко всем жителям Иркутской области с просьбой помочь содержать лошадей, которые отошли от активных занятий.

«В любом конном клубе периодически возникает вопрос о том, что делать с лошадью, которая по возрасту или состоянию здоровья не может больше работать и приносить необходимый для выживания клуба доход, - говорится в сообщении фонда. - Ведь содержание лошади – это не только немалая финансовая проблема, но и проблема расходования сил и времени на ежедневный уход за лошадью». Самый печальный исход для коня – на мясокомбинат. В фонде всегда до конца заботятся о старых животных, стараясь, чтобы последние годы их жизни прошли достойно – в уважении и благополучии. Но фонд постоянно испытывает финансовые проблемы из-за больших социальных обязательств: около 5 тыс. часов бесплатных занятий иппотерапией в год, бесплатная секция верховой езды для сельских детей, бесплатные массовые мероприятия и праздники, так что содержать старых лошадей накладно.

Опыт шефства над лошадьми уже был: семья депутата Госдумы Сергея Тена три года содержала одного из пенсионных коней; брала под свою опеку одного коня фирма «Леко». Сейчас нужна поддержка для австралийского рысака Пинки, которого с почестями проводили на пенсию нынешним летом, для Доннерхалла, много лет участвовавшего в состязаниях в выездке, для вороного Винчестера, который прославился более всего спортивными достижениями паралимпийцев. Полный пансион одной лошади - 24 тыс. рублей в месяц. Такая сумма позволяет обеспечить лошади проживание в удобном тёплом и всегда чистом деннике, хорошее сбалансированное питание, ветеринарный уход, ежедневные прогулки, услуги коваля, необходимый двигательный моцион и ежедневное внимание закреплённого специалиста – ведь лошади в старости, как и люди, очень нуждаются во внимании и любви.

Фонд будет рад, если жители Иркутской области откликнутся на призыв и возьмут на себя полностью или частично расходы на содержание животных. Обращаться можно по тел. 8-914-8-700-469.

Фото со страницы фонда Вконтакте