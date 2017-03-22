Полпреда президента в Сибири восхитила новая школа в иркутской «Эволюции»

Школа, построенная по федеральному проекту «Большая перемена» в Ленинском районе Иркутска рядом с жилым комплексом «Эволюция», понравилась полномочному президента России по Сибири Сергею Меняйло, который побывал там 22 марта 2017 года вместе с губернатором Сергеем Левченко.

Это будет самая большая школа в регионе, рассчитана она на 1275 мест, откроется она 1 сентября. Сергея Меняйло впечатлили масштабы объекта, технические новинки, два бассейна – для малышей и детей постарше. Он признался, что школа нетиповая, детям в ней будет комфортно учиться, обучение будет проходить в одну смену.

Как рассказал директор школы Александр Сопин, в школе откроют 51 класс, 20 начальных, 31 класс – среднее и старшее звено. Полпред с губернатором посетили типовой класс, просторный, с новой мебелью, интерактивной доской. Кстати, школа может принять и маломобильных учеников. В ней все предусмотрено для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, специальными пандусами оборудован вход, они есть и в классах.

В одном из холлов директор обратил внимание гостей на телефонную трубку на стене. «Такие трубки будут во многих зонах в школе, - пояснил Александр Сопин. – Если ребёнку, к примеру, нездоровится, или случилась чрезвычайная ситуация, он может сообщить об этом охране напрямую. Буквально через несколько недель здесь установят 120 камер для обеспечения безопасности».

Продемонстрировали гостям ещё одну техническую новинку, систему, которая позволит школе, а значит, бюджету города значительно экономить на системе вентиляции. В специально разработанной программе отражается режим её работы, видна степень загрязненности фильтров. Эксплуатирующая организация сразу сможет в случае необходимости вмешаться. «Фактически, до половины затрат на содержание здания мы можем сэкономить. А в перспективе, мы можем сделать единый диспетчерский пункт, где буду сведены все школы и детсады, мы можем видеть на экране, что происходит, а не держать специалистов на объектах», - пояснил представитель компании-разработчика проекта.

Сергей Левченко рассказал, что в 2017 году в Иркутской области будет строиться 15 школ, в том числе и те, которые строились по 20 лет и больше.