Полпред президента СФО прибыл в Иркутск

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло прибыл в Иркутск 3 сентября 2017 года. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, он уже провёл встречу с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и председателем Законодательного собрания региона Сергеем Брилкой. Сергей Меняйло планирует участие в форуме «Байкальский регион. Достижения прошлого. Образы будущего(1947-2047)», который 4 сентября откроется в научной библиотеке Иркутского государственного университета им. В. Г. Распутина. Среди задач форума - разработка предложений по внедрению результатов научных исследований и технологических разработок в производство, развитие международной научной, научно-технологической и инновационной кооперации.

Сергей Меняйло также планирует посетить Киренск, чтобы осмотреть пострадавшие во время пожаров территории и провести в администрации города совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о ходе ликвидации последствий пожаров, произошедших в апреле и мае 2017 года на территории Иркутской области, и принимаемые меры по обеспечению пострадавших граждан жильем. Завершится деловая программа полпреда осмотром объектов благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Фото с сайта правительства Иркутской области.