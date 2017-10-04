Полпред президента России в Сибири прибыл в Иркутскую область

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетил Иркутскую область. Как 4 октября 2017 года сообщила пресс-служба полпреда, сегодня он побывает в Братске, где ознакомится с ходом реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья – осмотрит строящиеся по программе дома, проведёт совещание. Он также посетит несколько объектов промышленности и социальной инфраструктуры. В Вихоревке Братского района Сергей Меняйло оценит подготовку ТЭЦ к работе в зимний период.

На следующий день, 5 октября, в Байкальске Слюдянского района полномочный представитель проведёт совещание по вопросам теплоснабжения муниципалитета. В рамках посещения объектов курорта «Гора Соболиная» Сергей Меняйло обсудит развитие особой экономической зоны «Ворота Байкала».

В Иркутске полномочный представитель главы государства проведёт совещание на тему «О ликвидации последствий пожаров, произошедших в апреле-мае 2017 года на территории Иркутской области». Как сообщалось, в результате пожаров в 12 населённых пунктах области пострадало 132 жилых дома, без жилья осталось 363 человека.

Фото с сайта полпреда.